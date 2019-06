OL : Ndombele prêt à rester à Lyon malgré des offres records !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Equipe de France.

Annoncé proche de Tottenham, de la Juventus, mais également en contact avec le Real Madrid, Tanguy Ndombele pourrait prendre tout le monde à contre-pied alors que le mercato ne fait que commencer. En effet, si l'Olympique Lyonnais s'attend à des offres colossales pour son milieu de terrain international, ce dernier a une priorité en tête, et elle ne concerne pas obligatoirement un transfert. Le Parisien affirme en effet ce jeudi que Tanguy Ndombele a fait d'une participation à l'Euro 2020 avec l'équipe de France son objectif prioritaire. Et le joueur de l'OL pense que pour atteindre ce but il doit impérativement jouer, ce qui sera évidemment le cas s'il reste à Lyon malgré les sollicitations.

« Le joueur de l’OL est l’une des principales attractions du mercato européen parmi les milieux relayeurs (Manchester United et Chelsea le suivent). Pourtant, le principal intéressé ne souhaite pas se précipiter. Dans sa ligne de mire, l’Euro 2020, qu’il souhaite absolument disputer avec les Bleus. Pour cela, l’ex-Amiénois veut mettre toutes les chances de son côté, quitte à passer une 3e saison dans le cocon lyonnais », explique le quotidien francilien. Si du côté de l'Olympique Lyonnais, Juninho et Sylvinho souhaitent conserver au moins un an Tanguy Ndombele, alors les choses semblent en mesure de s'arranger de manière positive pour l'OL et le joueur.