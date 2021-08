OL : Ndombele et Lyon sur la même longueur d’onde

Dans : OL.

Intéressé par le profil d’Houssem Aouar, Tottenham serait prêt à proposer Tanguy Ndombele dans la transaction avec l’Olympique Lyonnais. Mais l’ancien Gone n’a pas l’air emballé par l’idée d’un retour. Et le club rhodanien ne serait pas non plus impatient de le récupérer.

Si l’entraîneur Peter Bosz craint un départ d’Houssem Aouar jusque dans les derniers instants du mercato, son milieu de terrain est encore loin de la sortie. Le joueur formé au club rhodanien a bien reçu un bon de sortie de la part de ses dirigeants prêts à le transférer pour environ 20 à 25 millions d’euros, soit un prix revu à la baisse. Il n’empêche que les courtisans ne se bousculent pas. On parlait récemment d’une tentative de Tottenham qui souhaitait inclure Tanguy Ndombele dans la transaction.

Ndombele et l’OL, c’est bien terminé

Mais d’après Adam White, journaliste de Get French Football News, le milieu des Spurs et l’Olympique Lyonnais ne souhaitent pas se retrouver. « Je pense que le problème ici, c'est que Tanguy Ndombele n'est pas du tout intéressé, a révélé le spécialiste dans le Football FanCast. On peut comprendre qu'il ne veuille pas du tout revenir à Lyon, donc ça pourrait tout faire capoter. Est-ce que Lyon serait intéressé ? C'est possible, mais ils ont beaucoup de solutions au milieu de terrain. Je pense que la seule partie qui pourrait être intéressée par ce deal, ce serait probablement Tottenham. »

En effet, le pensionnaire de Premier League ne serait sans doute pas mécontent de pousser son international français vers la sortie. Lui qui n’a jamais justifié les 62 millions d’euros de son transfert en 2019. Mais visiblement, Lyon ne sera pas sa prochaine destination. Et Houssem Aouar devra peut-être oublier la ville de Londres, où Arsenal n’a pas non plus concrétisé son intérêt avec une offre concrète. Une situation que le Lyonnais ne comprend pas.