OL : Ndombele c'est signé, la clause est énorme !

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va annoncer dans les heures qui viennent la signature de Tanguy Ndombele, mais la clause signée avec Tottenham repousse l'idée que le milieu reste à l'OL après la fin de saison.

Journaliste pour Téléfoot, Julien Maynard avait été le premier à annoncer l’échec des négociations entre le PSG et Tottenham pour la signature de Tanguy Ndombele, et c’est aussi lui qui avait indiqué que l’Olympique Lyonnais était entré samedi dans la danse sur ce dossier. Et ce lundi après-midi, il confirme que le milieu de terrain a bien signé son contrat avec l’OL où il sera prêté jusqu’à la fin de la saison. Le journaliste précise que les Spurs ont placé une option d’achat de 65 millions d’euros, ce qui n’est évidemment pas aux normes du club de Jean-Michel Aulas. D’autre par l’Olympique Lyonnais prendra en charge la plus grande partir du salaire mensuel de Tanguy Ndombele, lequel touche près de 600.000 euros par mois à Tottenham, mais le club rhodanien n’aura pas d’autre indemnité à payer pour ce prêt.