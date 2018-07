OL : Ndombele à la Roma, la réponse d'Aulas tient en un smiley

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Jeudi, Sky Sports Italia affirmait que du côté de l'AS Rome, on pensait à Tanguy Ndombele afin de remplacer Maxime Gonalons, l'ancien capitaine de l'Olympique Lyonnais étant de son côté en partance pour la Premier League et plus précisément le club londonien de Crystal Palace. Mais si l'on en croit la réaction de Jean-Michel Aulas via les réseaux sociaux, ce départ de Tanguy Ndombele pour la Roma est clairement impossible lors de mercato.

Fidèle à ses habitudes, et réagissant à notre article évoquant cette rumeur italienne, le président de l'OL a été clair et net. « Je ne pense pas que la Roma puisse le faire ... 😂 », a lancé Jean-Michel Aulas, visiblement amusé aux larmes face à cette possibilité. Les dirigeants de l'AS Rome n'auront pas besoin de traduction pour bien comprendre la position du patron de l'Olympique Lyonnais dans ce dossier. Le remplaçant de Maxime Gonalons à la Roma ne sera donc pas un joueur de l'OL, ou du moins ce ne sera pas Tanguy Ndombele sur lequel le club rhodanien compte beaucoup, au point d'envisager de rapidement le prolonger.