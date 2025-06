OL ‍: Nasser Al-Khelaïfi, son coup de folie pour sauver Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Même s'il a souvent eu John Textor dans le viseur, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas laisser l'OL descendre en Ligue 2 et pourrait réaliser une opération financière inédite pour éviter le pire aux Lyonnais.

Champion de France quasiment chaque année, le PSG a besoin de concurrence pour valoriser ses succès et élever le niveau général. Il a montré toutefois cette année qu’il pouvait très bien régner en maitre sur la Ligue 1 et rester compétitif sur le plan européen. Néanmoins, pour ne plus être traité de « Farmers League », le championnat de France a besoin d’une élite forte. Et après les descentes de Bordeaux et Saint-Etienne, pour des raisons différentes, la relégation administrative de l’Olympique Lyonnais prononcée ce mardi soir provoque un terrible coup au prestige de la Ligue 1. Et visiblement, c’est un souci pris au sérieux au sein du PSG, où John Textor n’est plus l’ennemi qui crachait sur le Qatar à chaque fois qu’il en avait l’occasion, comme c’était le cas il y a encore un an.

Des millions en plus dans les caisses de l'OL

Ces dernières semaines, l’Américain s’est rapproché de Nasser Al-Khelaïfi et les deux hommes ont fait la paix. Selon Le Parisien, le Qatari a beaucoup apprécié de voir Textor s’excuser pour ses propos et montrer son désir de repartir du bon pied. Au point de faire une grosse fleur à l’OL pour lui éviter la relégation en Ligue 2 ? C’est l’information étrange révélée par le site ParisTeam. Le site qui suit de près l’actualité du club de la capitale affirme en effet que, pour permettre à l’OL d’avoir des fonds propres plus importants, le PSG va avancer les paiements échelonnés du transfert de Bradley Barcola effectué à l’été 2023. Avec les bonus, c’est un montant total de 50 millions d’euros que l’OL va recevoir, même si une partie a déjà été touchée. Certes, les sommes venues des transferts sont déjà comprises dans les bilans financiers de l’année où la transaction a eu lieu, mais elles pourraient alimenter la trésorerie en grande difficulté, ce qui a été notifié par la DNCG.

En effet, comme le rappelle Le Parisien, « le règlement impose que les fonds propres soient supérieurs au passif éligible, autrement dit que le club ne vive pas sous perfusion. Cet équilibre n’aurait pas été atteint de façon suffisamment claire et sécurisée, estime la DNCG ». Dans ce sens, le PSG peut en effet aider l’OL même s’il est extrêmement rare de voir les échéances de remboursement de chaque transfert être anticipées de cette façon. Si cela devait se confirmer, cela pourrait être un coup de main important à défaut d’être décisif, pour aider l’OL à aller chercher sa réinsertion en Ligue 1 à l’issue de l’appel.