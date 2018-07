OL : Nabil Fekir proche de prolonger à l'OL ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Fin mai, l'affaire semblait entendue, Nabil Fekir était en partance pour Liverpool, le joueur de l'Olympique Lyonnais ayant même passé sa visite médicale et, à priori, déjà posé avec le maillot des Reds pour les besoins de la communication du club anglais. Mais les dirigeants de Liverpool ont voulu finasser sur le prix et finalement le transfert qui semblait imminent a capoté. Depuis, on voit flou dans ce dossier, d'autant plus que Nabil Fekir est devenu Champion du monde avec l'équipe de France en Russie, ce qui change un peu la donne.

Si l'on écoute Jean-Michel Aulas, il est très probable que Nabil Fekir jouera bien sous le maillot de l'OL cette saison en Ligue 1 et en Ligue des champions. Mieux encore, France-Football affirme ce mardi qu'il est désormais très probable que le champion du monde lyonnais va prolonger son contrat, lequel s'achève actuellement en 2020, avec un salaire revu évidemment à la hausse. Cependant, compte tenu de la valeur marchande actuelle du milieu offensif de Lyon, autour de 65ME, les choses peuvent encore rapidement bouger, d'autant plus que le mercato anglais s'achève dans dix jours.