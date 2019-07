OL : Nabil Fekir bradé, Lyon refuse les offres insultantes

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'an dernier, lors du mercato estival, le départ de Nabil Fekir de l'Olympique Lyonnais pour Liverpool devait se faire sur une base de 65ME plus 7ME de bonus, mais on le sait, le transfert a finalement échoué et le Champion du monde a vécu une saison mitigée à l'OL. Et un an plus tard, si le club de Jean-Michel Aulas ne dit pas non à une vente de Nabil Fekir, il est évident que le prix ne sera pas du tout le même, puisqu'il ne reste désormais plus qu'une année de contrat au capitaine rhodanien. Alors que les pistes semblent de plus en plus chaudes en Espagne, l'Olympique Lyonnais n'acceptera cependant pas n'importe quelle offre.

Selon Le Progrès, l'OL a fixé une limite à la plaisanterie et ne transigera pas. « Nabil Fekir, plus destiné à quitter son club formateur qu’à rester, peut trouver un accord avec un représentant espagnol (le FC Valence, le Betis Séville). Mais il ne sera pas bradé par l’OL à moins de 30 millions d’euros. Sachant qu’il y a aussi pour l’OL la possibilité de lui proposer une prolongation de contrat pour le valoriser », prévient le quotidien régional. Jean-Michel Aulas avait d'ailleurs fait clairement savoir que si Nabil Fekir ne partait pas, alors un accord sera trouvé pour le prolonger afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre dans un an.