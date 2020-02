OL : Nabil Djellit détruit Thiago Mendes et Bertrand Traoré !

Dans : OL.

Ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a été stoppé dans son élan lors de la 22e journée en s’inclinant sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1).

A dix contre dix durant une mi-temps, les joueurs de Rudi Garcia n’ont pas été capables de ramener au moins un point de la Côte d’Azur, la faute à un Kasper Dolberg ultra-efficace, au contraire des joueurs offensifs lyonnais. Dans son couloir droit, Bertrand Traoré ne s’est par exemple pas montré décisif. Pas titulaire, le Burkinabé a été lancé en cours de match par Rudi Garcia, sans avoir réellement d’influence sur celui-ci. Via son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit n’a pas pris de gants au moment de commenter l’entrée en jeu de l’ancien joueur de Chelsea.

« Traoré, c'est un scandale... On est loin du compte » a écrit le journaliste de France Football, pour qui l’irrégularité de l’international burkinabé commence sérieusement à poser un problème à Lyon, surtout quand on sait que ce dernier n’a pas encore marqué en Ligue 1 depuis le début de la saison. Ce dimanche après-midi, un autre joueur de l’Olympique Lyonnais a eu le droit aux critiques salées de Nabil Djellit : Thiago Mendes. Titulaire dans l’entrejeu, l’ancien du LOSC ne parvient pas à retrouver le niveau excellent qui était le sien dans le Nord la saison dernière. « Thiago Mendes il n'a jamais eu envie de jouer à l'OL en fait ? Incroyable comment il est à la ramasse » peut-on lire sur le compte Twitter d’un Nabil Djellit désormais très pessimiste pour l’OL dans la course à la Ligue des Champions. « En cas de succès ce soir à Bordeaux, l'OM avec 13 points d'avance pourrait considérer que l'OL n'est plus un adversaire direct à la qualification en Ligue des Champions. L'OM aurait quasiment 5 jokers d'avance à 16 journées de la fin. Un gouffre ». Autant dire que ce dimanche soir, Lyon sera supporter de Bordeaux face à Marseille…