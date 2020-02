L1 : Coup d'arrêt pour l'OL, battu par Nice !

Dans : Ligue 1.

Nice bat l’OL à l’Allianz Riviera : 2-1

Buts pour Nice : Dolberg (33e, 64e)

But pour l’OL : Toko-Ekambi (45e)

Expulsions : Marçal (22e) pour l’OL ; Ounas (45e) pour Nice

Bousculé sur la Côte d’Azur, l’OL a chuté pour la première fois de l’année 2020 face à l’OGC Nice dans un match qui s'est terminé à dix contre dix (2-1).

La première mi-temps était rythmée et parfois un peu trop engagée puisque peu avant la demi-heure de jeu, l’Olympique Lyonnais se retrouvait réduit à dix. Titulaire au poste de latéral gauche, Fernando Marçal était expulsé après avoir déséquilibré Bouadoui, lequel allait se présenter devant Tatarusanu. Rapidement, Nice profitait de sa supériorité numérique pour ouvrir le score par l’intermédiaire de l’inévitable Dolberg (33e, 1-0). Un avantage de courte durée pour Nice, qui concédait l’égalisation de Toko-Ekambi avant la pause (45e, 1-1). Dans la foulée, Ounas était exclu pour un second avertissement.

Dans un second acte très tendu à dix contre dix, ce sont les locaux qui allaient faire la différence. Très efficace ce dimanche après-midi, Dolberg inscrivait un doublé peu après l’heure de jeu (63e, 2-1). La fin de match était extrêmement indécise et l’OL était proche du KO lorsque Claude-Maurice trouvait le poteau. Dans la foulée, Marcelo ratait une énorme occasion sur corner. Finalement, le score ne bougeait plus et c’est Nice qui s’imposait dans ce match, trois jours après la défaite contre ce même OL en Coupe de France. Coup d’arrêt pour Lyon au classement, sixième avec 32 points.