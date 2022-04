Issa Diop à Lyon, dossier bientôt bouclé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais tient peut-être son premier renfort en la personne d'Issa Diop. Les agents du défenseur de West Ham, où il n'a pas un statut de titulaire, ont discuté avec les dirigeants de l'OL.

Kurt Zouma étant forfait, David Moyes a titularisé Issa Diop pour le quart de finale retour d’Europa League, joué jeudi au Groupama Stadium, et à cette occasion l’ancien joueur du TFC a peut-être découvert son futur stade. En effet, comme l’explique L’Equipe, lors de ce déplacement de West Ham à Lyon, les responsables de l’OL ont eu une rencontre avec les agents du défenseur de 25 ans, en manque de temps de jeu chez les Hammers. Décidé à déjà tourner la page Jérôme Boateng, qui a été une erreur de casting lors du marché des transferts 2021 mais qui a encore un an de contrat, et n’ayant pas l’intention de céder aux exigences de Jason Denayer pour prolonger, la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais s’est activé pour trouver un défenseur costaud et capable d’être aligné avec Castello Lukeba. Ce dernier est considéré comme le défenseur d’avenir par Jean-Michel Aulas et les supporters, et son futur coéquipier doit le comprendre et être compatible.

Issa Diop, renfort numéro 1 du mercato de Lyon

Zouma has picked up a knock and is replaced by Issa Diop. #BREWHU 0-0 (29) pic.twitter.com/9Dl389KzLO — West Ham United (@WestHam) April 10, 2022

Le choix de Vincent Ponsot de de Bruno Cheyrou s’est dont porté sur Issa Diop, qui a rejoint West Ham il y a quatre ans pour 25 millions d’euros et a encore un an de contrat avec le club londonien. Cette semaine, le directeur du football de l’Olympique Lyonnais a donc rencontré les représentants du défenseur, et l’a visiblement fait savoir, puisque Hugo Guillemet précise que la réunion entre les deux parties s’est très bien passée, l’OL proposant au défenseur un contrat longue durée avec un salaire présenté comme « très attractif ». Pour l’instant, Diop n’a évidemment pas encore accepté l’offre lyonnais préférant attendre de savoir si d’autres offres peuvent arriver le concernant, mais le club de Jean-Michel garde confiance. Pour convaincre West Ham de céder son joueur, l’Olympique Lyonnais devrait avoir à lâcher moins de 10 millions d’euros, une somme que le club peut assumer sans problème.