OL : Moussa Dembélé vendu, Arsenal en a besoin

Dans : OL.

Cela s’est encore vérifié ce samedi soir contre Nice, l’attaque de l’Olympique Lyonnais marche sur l’eau. Et Moussa Dembélé en est la première victime.

A moins d’un départ de Memphis Depay cet hiver, l’attaquant français va passer la saison sur le banc de touche. Et s’il ne moufte pas devant les médias et accepte son sort sans broncher, ce qui est tout à son honneur, cette situation ne pourra pas perdurer éternellement pour un joueur de 24 ans qui manque de temps de jeu et a beaucoup de courtisans. Toujours aussi apprécié en Premier League, Moussa Dembélé commence à sérieusement intéresser Arsenal affirme Football London. L’idée de recruter un attaquant peut étonner, sachant que Lacazette, Aubameyang, Pepe, Willian et Saka sont en place, mais le rendement n’est pas à la hauteur des attentes, ni des montants ou salaires offerts pour ces joueurs.

Résultat, relancer Moussa Dembélé aurait du sens, et permettrait aussi de « libérer de la pression » des épaules d’Aubameyang, qui semble être le seul véritable atout offensif d’Arsenal cette saison. Un retour en Premier League, l’ancien de Fulham ne dirait probablement pas non. Même si Arsenal n’est pas actuellement le club qui fait le plus rêver, sachant qu’il semble parti pour lutter pour le maintien plus que pour l’Europe cette saison. Mais en cas de belle offre, et surtout si Memphis Depay venait à rester, l’OL pourrait bien se décider à encaisser le chèque et mettre fin à l’aventure de Dembélé. Il avait été recruté pour 22 ME à l’été 2018, et voit désormais sa valeur marchande être estimée à 32 ME.