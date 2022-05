OL : Moussa Dembélé, priorité numéro 1 de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec Lyon, Moussa Dembélé est à un tournant de sa carrière. Du côté de l'OL, il va falloir trancher concernant l'attaquant qui pour l'instant n'est pas parti pour prolonger.

La relation entre Moussa Dembélé et l’OL n’a pas toujours été très simple, le buteur de 25 ans n’étant pas non plus en odeur de sainteté avec les très exigeants supporters de Lyon. Mais le contrat de l’ancien joueur du Celtic n’ayant plus qu’un an de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas, la question de son avenir se pose très directement avant même l’ouverture du marché des transferts. D’un côté, les dirigeants lyonnais peuvent décider qu’il sera difficile de trouver mieux que l’attaquant qui a tout de même marqué 20 buts cette saison, et que même s’il partira pour 0 euro dans un an, il faudra s’y faire. Car l’idée d’une prolongation de contrat n’est pas vraiment dans l’air du temps pour le joueur qui sait que sa dernière année à l’Olympique Lyonnais se déroulera loin d’une Coupe d’Europe, la formation de Peter Bosz ayant échoué dans cette quête d’un ticket européen. Mais tout le monde semble d'accord pour conseiller à Jean-Michel Aulas à conserver Moussa Dembélé coûte que coûte.

Dembélé reste à Lyon, affaire réglée au mercato

Ambiance de feu ce soir au Vélodrome. On rentre à la maison avec les trois points. Merci à tous pour votre soutien 🙌🏾 Focus sur les trois derniers matchs 🔴🔵 @ol @OL_English @dembelition pic.twitter.com/tALVqIftjK — Moussa Dembélé (@MDembele_10) May 1, 2022

S'exprimant ce lundi dans les colonnes du quotidien Le Progrès, Jean-Pierre Papin, qui s'y connaît en matière de buteur, conseille à Moussa Dembélé de rester à Lyon et à Lyon de garder son attaquant. « Si je pouvais lui donner un avis, je l’inciterais à continuer à Lyon, même sans Coupe d’Europe. Le projet lyonnais sera magnifique l’an prochain n’y aura que le championnat et la Coupe de France à jouer, mais il y a matière à composer une

équipe très compétitive pour aller rechercher la Ligue des Champions. Il peut s’inscrire dans ce projet (...) J’aime beaucoup ce style d’avant-centre. Quand on a un ‘‘bestiau’’ comme Dembélé devant, il faut jouer pour lui, ce qui ne se faisait pas suffisamment lors de la première partie de la saison », explique JPP, qui n'a aucun doute sur la capacité du buteur lyonnais à contribuer à ramener l'OL vers le podium de Ligue 1 la saison prochaine. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas et Moussa Dembélé réussiront à trouver un terrain d'entente afin que l'été ne soit pas trop chaotique, les offres pouvant arriver sur le bureau du patron de Lyon pour son buteur. Ces derniers jours, la rumeur d'un très vif intérêt d'Arsenal pour Dembélé ayant notamment été dévoilé en Angleterre.