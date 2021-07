OL : Moussa Dembélé, l’attaquant parfait pour Simeone

Dans : OL.

De retour de prêt en provenance de l’Atlético Madrid, Moussa Dembélé ne souhaite pas rester à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant français aimerait revenir chez les Colchoneros, dont l’entraîneur Diego Simeone le considère comme la solution idéale compte tenu de la situation du club.

Après le départ en fin de contrat de Memphis Depay, une place se libère à la pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais. C’est pourquoi le directeur sportif Juninho, dès mai dernier, ouvrait clairement la porte au retour de Moussa Dembélé, qui terminait son prêt à l’Atlético Madrid. « On compte sur lui, confiait le dirigeant brésilien sur la chaîne officielle des Gones. Si l'Atlético décide de lever l'option d’achat, il restera là-bas. S'il ne la lève pas, on va le recevoir les bras ouverts. » Sans surprise, le club madrilène n’a pas payer les 33,5 millions d’euros.

Sauf que Moussa Dembélé, de retour pour la reprise de l’entraînement de l’Olympique Lyonnais, ne compte pas rester malgré le changement d’entraîneur. La nomination de Peter Bosz à la place de Rudi Garcia aurait pu changer la donne à ses yeux. Mais l’attaquant de 24 ans n’a qu’une seule idée en tête, à savoir revenir à l’Atlético Madrid. Cela tombe bien, les Colchoneros sont sur la même longueur d’onde. Certes, Moussa Dembélé n’a que très peu joué pendant son prêt en deuxième partie de saison (5 apparitions en Liga), notamment en raison d’une contamination au Covid-19 et d’un malaise à l’entraînement.

Pourquoi Dembélé

Il n’empêche que l’entraîneur Diego Simeone a apprécié son professionnalisme et se verrait bien le récupérer pour la saison prochaine. C’est aussi la volonté de la direction qui, selon Mundo Deportivo, a soigneusement pesé le pour et le contre. En effet, l’Atlético Madrid cherche une doublure à Luis Suarez et étudie deux profils : un attaquant de classe mondiale plus jeune que l’Uruguayen, ou un joueur moins bon en prêt. A moins qu’un cadre ne parte sur un gros transfert, la deuxième solution sera privilégiée. Et puisque le Lyonnais connaît la Liga, l’équipe madrilène et la méthode Diego Simeone, l’Atlético a vite fait son choix.