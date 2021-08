OL : Moussa Dembélé contre Dimitrios Pelkas, l'incroyable échange ?

Dans : OL.

Prêté à l’Atlético de Madrid la saison dernière, Moussa Dembélé est de retour à Lyon et l’entraîneur Peter Bosz compte sur lui.

Très utilisé par Peter Bosz lors des matchs amicaux, Moussa Dembélé était titulaire lors de la première journée de Ligue 1 entre l’OL et Brest. Peu en réussite, l’attaquant français a également été nommé parmi les capitaines du club rhodanien, au même titre que Léo Dubois et Houssem Aouar. A priori, les planètes ne sont donc pas alignées pour un départ de Moussa Dembélé cet été. Mais à en croire les informations obtenues par CNN Turk, Fenerbahçe est sur les rangs pour accueillir l’ancien attaquant du Celtic Glasgow et de l’Atlético de Madrid, et pourrait soumettre une offre à l’Olympique Lyonnais dans les prochaines heures.

Fenerbahçe à fond sur Moussa Dembélé

Sans surprise, le média turc indique que Fenerbahçe ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour combler les exigences financières de l’OL. En revanche, le Fener dispose d’un atout de taille pour convaincre Lyon de négocier le départ de Moussa Dembélé en la personne de Dimitrios Pelkas. Le meneur de jeu grec de Fenerbahçe a été associé à l’Olympique Lyonnais en début de mercato et un échange est ainsi envisageable, à condition bien sûr que les Gones soient ouverts à un départ de Moussa Dembélé.

Pour que l’opération avance, il faudra donc que Peter Bosz donne son accord à sa direction pour le départ de l’attaquant formé au Paris Saint-Germain. Et pour le coup, il n’est pas certain que l’entraîneur néerlandais soit d’accord pour voir filer son numéro neuf. Car si Islam Slimani a marqué lors des matchs amicaux et à l’occasion de la première journée de Ligue 1 face à Brest, l’Algérien est pour l’instant perçu comme un super-sub et rien de plus par Peter Bosz. Autant dire que pour l’OL, le dossier de cet échange entre Dembélé et Pelkas sera difficile à concrétiser. Mais pas impossible.