OL : Ruben Dias est officiellement la priorité n°1 de l'OL au mercato !

L'Olympique Lyonnais est reparti du Portugal avec une victoire de prestige contre Benfica et un trophée supplémentaire, mais pas avec un joueur pourtant convoité. Car dans les couloirs du stade d'Algarve, Bruno Genesio n'a pas tourné autour du pot concernant l'intérêt de l'OL pour Ruben Dia. Si l'on en croit les propos rapportés par Record, le quotidien sportif portugais qui avait été le premier à révéler le désir de Lyon de faire signer le défenseur de Benfica, le coach de l'OL a même été très clair.

« Ruben Dias est au sommet de nos priorités. C’est un joueur que nous connaissons bien et que nous avons suivi. Je souhaite l'avoir dans mon équipe (...) C’est important aussi de considérer les enjeux financiers et cela ne relève pas de mon domaine. Si l’OL le veut c’est parce qu'il a des qualités et, si il vient à Lyon, nous serons heureux de l’accueillir », a expliqué l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui n'a toutefois pas confirmé une éventuelle offre de 30ME déjà transmise par Jean-Michel Aulas à son homologue de Benfica.