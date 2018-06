OL : Montant, salaire, utilisation, les détails du transfert de Fékir à Liverpool

Dans : OL, Mercato, Premier League.

L’arrivée de Nabil Fékir à Liverpool n’est désormais plus qu’une question d’heures, et à l’approche du dénouement de ce feuilleton qui n’aura finalement pas duré si longtemps que cela, les premiers détails sont dévoilés.

Toutefois, entre la presse française et la presse anglaise, il existe une différence de taille au sujet du prix de l’opération. Le montant de 65 ME hors bonus est notamment dévoilé par L’Equipe, tandis que les sources anglaises évoquent plus une addition de 55 ME, pouvant aller jusqu’à 60 ME avec les bonus. Cela donne néanmoins une idée du prix de vente d’un Nabil Fékir qui s’engagera pour cinq saisons, et bénéficiera d’un salaire copieux mais loin d’être exorbitant pour la Premier League, à savoir 700.000 euros par mois. Derrière l’indétronable Virgil Van Dijk, cela le met au niveau de la fourchette haute du club, en compagnie des James Milner, Daniel Sturridge ou Adam Lallana, et même devant Roberto Firmino et Sadio Mané.

Dans cette opération, deux hommes ont été décisifs. Gérard Houllier qui a facilité les contacts et les décisions, le conseiller du président Aulas étant bien évidemment un grand nom de l’histoire de Liverpool et une « garantie » que les choses se passeraient bien. Enfin, pour convaincre le joueur, Jurgen Klopp a passé le traditionnel coup de fil à Nabil Fékir pour lui faire savoir qu’il comptait sur lui la saison prochaine, avec une possible utilisation comme relayeur offensif, soit un 10 un peu plus reculé, qui convient parfaitement à l’international français, ravi de rejoindre le finaliste de la Ligue des champions, un club prestigieux, et le tout avant l’ouverture du Mondial.