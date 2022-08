OL : Mis plus bas que terre, Thiago Mendes a adoré

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A l’heure où le mercato va prochainement se terminer, personne ne parle de Thiago Mendes à l’Olympique Lyonnais.

Il y a quelques mois seulement, Thiago Mendes était l’un des premiers noms couchés par les dirigeants comme par les supporters pour être transféré, et il a même été tout proche de repartir au Brésil sous la forme d’un prêt. Sa famille poussait pour un départ de Lyon, où le joueur était clairement la cible des supporters pour ses performances et son attitude peu concernée. Mais tout a basculé ces derniers mois avec son passage en défense centrale. Tout le monde n’a pas été convaincu par ses prestations à ce poste à l’OL, mais Peter Bosz insiste et en a fait un titulaire dans la charnière. Résultat, Thiago Mendes a prolongé son contrat et s’inscrit désormais dans l’effectif comme un défenseur. Et pour le Brésilien, arrivé de Lille comme l’un des grands espoirs au milieu de terrain, tout s’est fait très naturellement et son avenir est désormais bien ancré à l’OL. Ce qui n’était pas gagné.

Thiago Mendes a bien pris les critiques

Présent en conférence de presse, Thiago Mendes est revenu avant le match des Lyonnais contre Reims sur cette période incertaine, et qui s’est finalement bien terminée pour lui. « En football, tout va très vite. Il y a un an, on m'annonçait en partance. J'ai toujours dit que je me focalisais sur mon équipe, mes couleurs. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même. J'ai toujours répondu présent, même à un autre poste. L'année dernière a été bonne pour moi. J'ai toujours donné le meilleur et j'ai beaucoup travaillé. Je suis heureux ici à Lyon. Je veux aider mon équipe. Les critiques ont été positives. J'ai toujours gardé la tête haute. Je dois continuer à travailler pour aider l'équipe. L'objectif est de commettre le moins d'erreurs possibles en défense et de presser l’adversaire », a livré Thiago Mendes, qui prend visiblement son rôle très à coeur. Les plus sceptiques confirmeront qu’il s’agit en effet pour le Brésilien de désormais agir comme un véritable défenseur efficace et régulier, alors que Jérôme Boateng pousse en interne pour avoir de nouveau sa chance en défense également.