OL ‍: Miracle à Lyon, Orel Mangala a trouvé un club

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté cette saison à Everton, Orel Mangala a été gravement blessé au genou en janvier dernier. L'Olympique Lyonnais a cependant peut-être trouvé un point de chute pour l'international belge.

Arrivé à l'OL au mercato d'hiver 2024 dans l'une des premières opérations entre le club de John Textor et Nottingham Forest, Orel Mangala n'a pas donné satisfaction à Lyon, au point que l'Olympique Lyonnais a accepté de prêter l'international belge à Everton dès le mercato estival 2024. Pas de chance pour Mangala, et pour l'OL, le milieu de terrain de 27 ans s'est rompu le ligament croisé antérieur d'un genou en début d'année contre Brighton, et Everton a donc aussitôt mis un terme au prêt du joueur. Cependant, si Orel Mangala a fait son retour dans la capitale des Gaules, Paulo Fonseca ne compte pas du tout sur lui, et l'a fait savoir. Charge donc à l'Olympique Lyonnais de trouver un club au joueur belge, et à en croire la presse italienne, cela pourrait se faire rapidement pour celui qui a coûté 30 millions d'euros à l'OL.

Mangala sait que son avenir n'est pas à l'OL

Officiel : Orel Mangala débarque à Lyon https://t.co/xb4bjW7ZRd — Foot01.com (@Foot01_com) February 1, 2024

L'an passé, le nom de la Fiorentina avait été évoqué comme point de chute possible pour Orel Mangala avant que finalement il ne signe à l'OL. Mais la Viola aurait toujours un œil attentif concernant le milieu défensif lyonnais, et Transferfeed confirme que les dirigeants italiens devraient rapidement tenter de trouver un accord avec John Textor concernant Mangala, lequel serait lui déjà convaincu à l'idée de rejoindre la Fiorentina. Une information que confirme le média belge Footnews.be : « Là-bas (Ndlr : La Fiorentina), Mangala pourrait retrouver du temps de jeu et de la confiance. Deux éléments importants à moins d'un an du début de la Coupe du monde. Car oui, le milieu de terrain de 27 ans compte bien y participer malgré l'énorme concurrence dans ce secteur de jeu (Vanaken, Raskin, Lavia, Onana, Vermeeren, Keita, Tielemans...) », précisent nos confrères.