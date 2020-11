OL : Milan cartonne sans lui, Kalulu sur le départ ?

Dans : OL.

Leader de la Série A, le Milan AC s’est de nouveau imposé ce dimanche après-midi en championnat, cette fois sur la pelouse de l’Udinese.

Un nouveau but de Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur du championnat italien, a permis aux Lombards de l’emporter et de conforter leur place en tête de la Série A. Sans grande surprise, le jeune Pierre Kalulu était de nouveau remplaçant avec l’AC Milan à l’occasion de ce match de la sixième journée de Série A. C’est malheureusement une habitude pour l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, qui a pris la décision de signer son premier contrat professionnel à Milan plutôt que dans son club formateur. Une situation déjà préoccupante pour le jeune défenseur de 20 ans…

A tel point que selon les informations obtenues par Calcio Mercato, un départ est déjà envisagé pour l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais. Effectivement, le média transalpin indique que l’entourage de Pierre Kalulu envisage un départ de l’AC Milan lors du mercato hivernal du mois de janvier. Il faut dire que le défenseur central, également capable d’évoluer au poste de latéral droit, est le quatrième choix de Stefano Pioli à droite derrière Calabre, Dalot et Conti. Et depuis le début de la saison, Pierre Kalulu n’a pas encore été testé en défense centrale. Autrement dit, l’avenir du natif de Lyon pourrait rapidement s’écrire loin de Milan, avec possiblement un prêt sans option d’achat dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir quel type de club s’alignera pour récupérer l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais au mercato hivernal. Des clubs de Ligue 1 pourraient être intéressés mais au Milan AC, on espère plutôt un prêt en Italie.