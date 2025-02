OL ‍: Mikautadze signe déjà un nouveau contrat

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Transféré l'été dernier de Metz à Lyon, Georges Mikautadze vient de prendre une décision radicale concernant la suite de sa carrière en se rapprochant de Vadim Vasilyev, l'ancien dirigeant de l'AS Monaco.

L'Olympique Lyonnais a rusé très fort au mercato estival 2024 pour s'offrir le Roi Georges, puisque c'est à Monaco que l'attaquant international géorgien avait donné son accord avant finalement de s'engager avec le club de sa ville natale. Une décision qui a comblé d'aise les supporters de l'OL, heureux de voir un enfant de Lyon porter le maillot du club de la capitale des Gaules, qui plus est avec le numéro 69.

Cependant, autour de Georges Mikautadze, cette décision de tourner le dos à l'AS Monaco au dernier moment pour signer à l'OL, ce qui avait fait bouillir le club de la Principauté, a des effets secondaires. En effet, l'attaquant de 24 ans vient de changer de représentants, signant un contrat avec VV Consulting. Un nom qui ne dit rien au grand public, mais est pourtant dirigé par un acteur très connu de la Ligue 1, et qui tisse peu à peu sa toile dans le football français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VV Consulting (@vv_consulting)

Derrière les deux V de VV Consulting, on trouve Vadim Vasilyev, l'ancien vice-président de l'AS Monaco, qui depuis son départ du club a monté une agence de conseil et management sportif, basée, elle aussi, à Monaco. Dans la liste de ses clients, Vadim Vasilyev a également Jordan Veretout, Téji Savanier, Karim Konaté et de nombreux joueurs, dont désormais Georges Mikautadze. Cela ne veut évidemment pas dire que le buteur lyonnais prépare déjà son départ de l'OL, mais forcément ce changement d'agent n'est pas anodin, surtout lorsque l'on connait John Textor. Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais n'est pas du genre à faire des sentiments au mercato et s'il sent que pour le bien économique de son club il faut vendre Georges Mikautade, il n'hésitera pas à le faire. Alors autant prévenir que guérir pour celui qui a marqué huit buts toutes compétitions confondues avec l'OL cette saison.