OL ‍: Mikautadze et Tolisso intransférables, Paulo Fonseca est clair

Par Claude Dautel

En marge du match nul concédé par l'OL ce mercredi contre un club belge, Paulo Fonseca a évoqué son effectif actuel. L'occasion pour l'entraîneur lyonnais de fermer la porte à des départs.

Après un 0-0 peu réjouissant, mais pas non plus inquiétant à ce stade de la saison, Paulo Fonseca a évidemment été interrogé sur ce mercato forcément très spécial pour l'Olympique Lyonnais après le sauvetage du club en appel devant la DNCG. Contraint de garder le contrôle sur ses salaires, le club rhodanien doit faire des choix méticuleux, mais pour le technicien portugais, il y a certains choix qui sont d'ores et déjà décidés. Alors que Malick Fofana était laissé au repos, au moment où son départ est évoqué, Paulo Fonseca a clairement prévenu qu'il comptait sur Georges Mikautadze et Corentin Tolisso la saison prochaine, et qu'aucun transfert n'est envisagé pour l'attaquant international géorgien et le milieu de terrain français. Même si leurs noms avaient circulé en début de mercato, Fonseca a mis fin au suspense.

Paulo Fonseca sait ce qu'il veut à l'OL

Amical : L'OL décroche un triste nul contre Molenbeek https://t.co/zm6AhMG8Yh — Foot01.com (@Foot01_com) July 23, 2025

Dès la fin de la rencontre de préparation contre Molenbeek, et sur OL Play, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a été d'une franchise absolue. Paulo Fonseca a prévenu qu'en accord avec ses dirigeants, Georges Mikautadze resterait à Lyon, ce que le successeur d'Alexandre Lacazette souhaitait avant tout, et il a ajout qu'il comptait sur Corentin Tolisso la saison prochaine. De quoi rassurer les fans lyonnais, inquiets de voir leur club laisser partir des cadres afin de réparer les erreurs dramatiques des années Textor. Reste à espérer que Paulo Fonseca soit écouté jusqu'aux derniers instants du mercato, ce dernier ayant tout aussi franchement prévenu qu'il attendait des renforts dans la totalité des secteurs de jeu.