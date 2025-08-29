OL ‍: Mikautadze d'accord avec un géant anglais

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Depuis ces dernières heures, l'Olympique Lyonnais discute avec Villarreal et Neom pour le transfert de Georges Mikautadze. Mais un cador anglais, avec qui le joueur a déjà un accord, compte bien doubler tout le monde.

Ce n'est plus un secret pour personne, l'Olympique Lyonnais a besoin de vendre d'ici à la fin du mercato estival. A la recherche de 40 millions d'euros pour rassurer les créanciers et la DNCG, la direction des Gones avait d'abord prévu de se séparer de Malick Fofana. Convoité par certains des plus grands clubs d'Europe, l'international belge pouvait justement permettre de combler le trou grâce à sa vente. Mais à choisir, les décideurs lyonnais ont finalement privilégié un départ de Georges Mikautadze. Ces dernières heures, tout semble s'être accéléré pour sa vente avant le 1er septembre. Plusieurs clubs sont déjà passés à l'action, comme Villarreal et Neom, mais c'est à un cador de Premier League que le joueur a déjà donné son accord.

Mikautadze, direction la PL ?

Aston Villa avance sur Georges Mikautadze ! Discussions en cours avec l’Olympique Lyonnais pour un transfert après une première offre autour des 25 M€. L’attaquant est déjà d’accord avec le club anglais. Les négociations vont se poursuivre. #Mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 29, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste Marc Mechenoua. Ce dernier indique qu'Aston Villa avance actuellement ses pions sur le dossier Georges Mikautadze. Les Villans discutent avec l'OL pour un transfert en cette fin du mois d'août et ont déjà transmis une première offre de 25 millions d'euros. L'attaquant géorgien a déjà donné son accord au club de la ville de Birmingham. Toutefois, les dirigeants d'Aston Villa vont devoir rehausser leur offre. Car aux dernières nouvelles, le board lyonnais attend entre 35 et 40 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Une offre de ce montant permettrait de combler le trou et d'avancer sereinement dans cette nouvelle saison.

Mechenoua conclut en avançant que les négociations allaient se poursuivre. Reste à savoir désormais si les Villans accepteront de monter leur offre jusqu'au montant espéré. Sachant qu'en parallèle, Villarreal avait déjà transmis une offre proche des 30 millions d'euros, tandis que Neom, le riche promu saoudien, n'aura aucun mal à monter jusqu'à 40.