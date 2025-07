OL ‍: Mikautadze, c'est décidé il reste

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais doit réussir un mercato à même d'être conforme aux exigences de la DNCG. Michele Kang et Michael Gerlinger ont décidé de prendre des décisions fortes.

Tandis que les supporters lyonnais sont agacés après avoir appris l'intérêt très vif de l'Olympique de Marseille pour Malick Fofana, ces derniers devraient être rassurés dans un autre dossier très symbolique. En effet, pour préparer le départ d'Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais avait recruté Georges Mikautadze sous le nez de l'AS Monaco. Sauf que l'on connaît la suite, et l'on sait désormais que la DNCG exige de Michele Kang qu'elle contrôle mieux les finances de l'OL que John Textor, et les gendarmes financiers du football attendent de Lyon un contrôle total de sa masse salariale. Des départs vont donc intervenir d'ici à la fin du mois d'août, notamment chez les gros salaires comme Veretout et Matic, mais selon Le Progrès, il est hors de question que Georges Mikautadze s'en aille cet été.

Le Roi Georges restera à Lyon

Ces dernières semaines, le buteur géorgien de l'Olympique Lyonnais a été annoncé un peu partout en Europe, ses 17 buts et 11 passes décisives avec l'OL la saison passée n'étant forcément pas passés inaperçus. Des clubs italiens, allemand, turcs et même anglais sont venus aux renseignements auprès des dirigeants de Lyon afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert pour un joueur dont la valeur est estimée à 20 millions d'euros. Mais le quotidien régional confirme que les nouveaux responsables de l'Olympique Lyonnais n'ont nullement l'intention de laisser partir le successeur d'Alexandre Lacazette. « Georges Mikautadze, valorisé à plus de 20 ME, serait ciblé par plusieurs clubs étrangers, notamment Galatasaray et Fenerbahçe en Turquie, l’Eintracht Francfort en Allemagne, et l’AS Roma en Italie. Mais l’OL considère son n°69 comme un élément clé de son projet sportif », précise Le Progrès.

Une première année inoubliable !



Même si tout n’a pas été parfait, je suis revenu à la maison pour vivre mon rêve, porter les couleurs de l’OL ❤️💙 🦁



🎥 🔙 Rétrospective d’une saison forcément particulière..



🎞️ “𝙍𝙚𝙩𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙪𝙭 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨” par Joha films (IG)#GM69… pic.twitter.com/Bu7XQVRWqC — Georges Mikautadze (@MikautadzeG) June 9, 2025

A 24 ans, le natif de Lyon va donc continuer sa carrière dans la capitale des Gaules, ce qui est évidemment son désir le plus fort. Georges Mikautadze n'a jamais fait le forcing pour partir de l'Olympique Lyonnais, où il est véritablement dans son club de coeur. De quoi convaincre Michele Kang et Michael Gerlinger de le conserver, même s'il faut faire un effort financier. Car retrouver un buteur aussi efficace que le Roi Georges n'aurait pas été évident.