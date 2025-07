OL ‍: Michele Kang, sa première annonce du mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va inévitablement devoir vendre des joueurs cet été pour renflouer les caisses et pouvoir répondre aux exigences de la DNCG. Mais Michele Kang a fixé des limites.

L’Olympique Lyonnais a du montrer sa capacité à fournir du cash et se serrer la ceinture en même temps pour passer l’écueil de la DNCG, et rester en Ligue 1. Ce fut très difficile mais l’essentiel est là et il va désormais falloir construire une équipe avec les limites données, à savoir un encadrement des transferts pour vérifier que Lyon ne fait pas de folie maintenant que le feu vert est donné. Cela va forcément compliquer les futurs investissements pour des recrues, et inciter l’OL à laisser filer quelques joueurs majeurs pour alimenter les caisses et les futurs envies de Paulo Fonseca, qui doit bien avoir quelques idées de poste à renforcer pour cet été. Mais il y a toutefois deux joueurs qui ont été déclarés intouchables par Michele Kang, la nouvelle patronne de l’OL depuis que John Textor a été mis de côté.

L'OL en danger jusqu'à fin août ?

Il s’agit de deux cadres de l’équipe : Corentin Tolisso et Georges Mikautadze. Le milieu de terrain sort d’une saison solide et malgré son gros salaire, il est un élément d’expérience pour le reste de l’équipe et son message qui passe auprès des plus jeunes. Il a des sollicitations mais l’OL ne va pas y donner suite, et le joueur a été rassuré par l’idée de voir son équipe rester en Ligue 1. Concernant le Géorgien, le forcing des formations étrangères est beaucoup plus important, mais l’OL se montre ferme pour le moment. Surtout que les premiers contacts évoquent des transferts de seulement 20 millions d’euros ou plus. Il faudrait donc une offre folle pour que Michele Kang change sa stratégie au sujet de se ses deux hommes. Il faudra néanmoins se méfier concernant Mikautadze, qui sera certainement suivi jusqu’au dernier jour du mois d’août étant donnée sa belle saison dernière et son gros potentiel.