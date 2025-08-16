OL ‍: Michele Kang ne rigole pas, Majorque a compris

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a fini par trouver un accord et le sceller avec Majorque pour Dominik Greif. Ce ne fut pas simple mais Michele Kang a veillé au grain.

L’OL va débuter la saison sans son gardien de but de titulaire ce samedi à Lens, mais le problème est déjà réglé. Sauf contre-temps à la visite médicale, Dominik Greif sera le prochain gardien numéro 1 de la formation de Paulo Fonseca. La négociation a été longue avec Majorque, qui a tenté de jouer au plus fin avec Lyon sans parvenir à ses objectifs à ce niveau. En effet, alors que l’accord avait été trouvé pour un transfert à 4 millions d’euros sec, et 1,25 million d’euros de bonus éventuels, le deal a tardé à se finaliser. Majorque a mis en avant le fait que l’OL ne donnait pas assez de garanties et d’assurances financières pour remettre en doute la finalisation du transfert. Ce qui a motivé les dirigeants insulaires pour… demander plus d’argent. Sport raconte que, ces derniers jours, si cela a coincé, c’est parce que Majoque a finalement demandé 5 millions d’euros en cash et 1 million d’euros en bonus très facilement atteignables afin de fermer les yeux sur des garanties bancaires insuffisantes à leurs yeux.

Michele Kang n'a rien lâché

Un petit stratagème qui n’a pas marché pour Michele Kang, qui a fait savoir qu’elle préférait attendre que ses homologues des Baléares reviennent à la raison, plutôt que de faire le forcing pour payer plus et avoir Dominik Greif dès cette semaine. Le petit jeu a duré quelques jours, mais finalement Majorque est revenu sur ses positions affirme AS, qui glisse même que l’idée de l’OL aurait aussi pu être d’attendre quelques mois pour le faire venir contre zéro euro en juin 2026, malgré le besoin assez urgent de faire venir un gardien de but. Cela a suffi pour faire accélérer les choses et désormais le Slovaque va arriver ce dimanche dans le Rhône, sans que Michele Kang n’ait eu à agrandir l’enveloppe prévue.