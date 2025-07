OL ‍: Michele Kang donne une leçon à Textor, la DNCG va adorer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La femme d'affaire américaine avance sans faire de bruit depuis qu'elle a pris les commandes de l'Olympique Lyonnais.

Encore une situation que Michele Kang a réussi à rétablir à l’OL. Considéré comme acquis au printemps, le naming du stade de Décines avait été repoussé en raison de la menace d’une relégation annoncée en Ligue 2 par la DNCG et la crainte de voir tout le microcosme économique lyonnais s’écrouler. Le débarquement de John Textor et son remplacement par la femme d’affaire américaine a permis de mettre de l’ordre dans tout ça, et ce contrat de naming est reparti dans le bon sens. Résultat, le média Lyon People annonce ce jeudi que l’accord total a été trouvé et que Groupama restera bien le sponsor du stade de Décines pour les années à venir. La communication officielle est prévue pour la fin du mois d’août à l’occasion du match entre l’OL et l’OM au Groupama Stadium. Le contrat se terminait au 31 juillet 2026, et il sera prolongé jusqu’au 31 juillet 2030, avec donc des revenus réguliers à ce niveau pour les finances du club lyonnais.

Groupama se veut solidaire de l'OL

« On montre que l’on est fidèle. C’est la culture de l’entreprise et un exemple de durabilité. On ne les laisse pas tomber, même quand le contexte est incertain. Au contraire, c’est justement dans ces moments-là qu’il est important d’être présent, de réaffirmer notre engagement et de montrer que notre partenariat repose sur des valeurs solides », a expliqué au média Francis Thomine, le directeur général de Groupama dans la région.

Le premier contrat rapportait 5,5 millions d’euros par an à l’OL. Le montant du second engagement n’avait pas été dévoilé, mais il avait été sensiblement revu à la hausse. Il reste à savoir si la situation actuelle a compliqué les négociations, mais c’est en tout cas une somme de plusieurs millions d’euros par an que l’OL récupère de la part de l’assureur, qui donne aussi son nom au centre d’entraînement.