OL ‍: Michele Kang dit oui à la recrue la plus chère de l'été

L'OL a déjà oublié Pierre Lees-Melou et compte bien profiter de la manne financière non utilisée pour le Brestois afin de convaincre Liverpool de lâcher Tyler Morton.

5,5 millions d’euros. Telle était l’enveloppe que l’Olympique Lyonnais ne voulait pas dépasser pour s’offrir Pierre Lees-Melou cet été. Cela n’a pas permis de conclure l’affaire et L’Equipe assure que l’OL a décidé de passer à autre chose, après avoir perdu 10 jours en croyant pouvoir faire céder le Stade Brestois. Mais le club breton n’a rien voulu savoir et désormais, le milieu de terrain se dirige ailleurs. Où ? La réponse n’a aucune importance pour Lyon, qui sauf coup de bluff, a annoncé vouloir tenter sa chance ailleurs. Et pour cela, pas de nouvelles pistes sorties du chapeau mais un joueur qui a été courtisé ces derniers jours, et pour lequel Lyon a déjà tâté le terrain ce mardi. Il s’agit de Tyler Morton, le joueur dont Liverpool ne se sert pas malgré un profil très prometteur.

Banco sur le jeune de Liverpool

Victime de la concurrence chez les Reds, l’Anglais est intéressé par l’idée de rejoindre Lyon et découvrir le championnat de France. Mais la formation de la Mersey en demande 9 ME, en raison de son Euro récent réussi, de sa jeunesse et de son potentiel indéniable selon les observateurs britanniques. L’Equipe assure que l’OL pourra désormais librement se placer pour tenter sa chance rapidement après l’échec de la venue de Lees-Melou. Une première offre officiellement pourrait donc voir le jour, et permettre pourquoi pas de faire venir un joueur au profil totalement différent de celui du Brestois. Michele Kang donnera-t-elle son feu vert pour s'approcher des 9 ME de Liverpool, qui ne sont pas pressés de vendre un joueur au temps de jeu réduit ? Le quotidien sportif assure que oui et qu'une telle venue se met désormais en place, si l'OL présente les fonds nécessaires. Morton correspond à ce que recherche Lyon pour l’avenir, avec une forte capacité de revente en cas de réussite, même si Paulo Fonseca a aussi précisé qu’il aimerait bien quelques joueurs d’expérience dans cette saison qui s’annonce particulièrement étant donné le contexte lyonnais.