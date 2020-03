OL : Merci Lyon et la Ligue 1, Guimaraes déjà amoureux

Dans : OL.

Encensé pour ses débuts à l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães fait déjà l’unanimité. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

Grâce à la signature de Bruno Guimarães, la cote de Juninho est subitement remontée en flèche ! C’est dire à quel point le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a eu du flair en recrutant son compatriote brésilien cet hiver. L’ancien joueur de l’Athletico Paranaense n’a pas eu besoin de temps d’adaptation pour s’installer dans l’équipe type des Gones. Son travail à la récupération et sa justesse technique le rendent déjà indispensable dans le dispositif de l'entraîneur Rudi Garcia. Du coup, le milieu de terrain ne peut qu’être satisfait de ses débuts au club rhodanien, et pas seulement sur le terrain.

« Ici, je joue plus sentinelle, pour la sortie du ballon, je me suis bien adapté, il y a beaucoup de Brésiliens, ça m’aide à m’adapter. Je me sens très bien. J’ai beaucoup de liberté quand même, je peux bouger, je ne suis pas fixe, a confié Bruno Guimarães à Globo Esporte, avant d’évoquer le style de la Ligue 1. (...) Je suis très bien ici, le jeu est un peu plus rapide ici, peu de touches de balle, mon adaptation est bonne. » En effet, le néo-international brésilien a vite compris que le jeu lyonnais et le championnat français nécessitaient de la simplicité ainsi qu'une prise de décision rapide. Des qualités qui font partie de son répertoire.