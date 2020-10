OL : Mercato terminé, Aouar annonce la remontada en L1

Dans : OL.

Tout proche d’un départ à l’étranger lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar est finalement resté à l’Olympique Lyonnais.

Houssem Aouar a joué la carte de la stabilité. Pisté par Arsenal, la Juventus, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain pendant le marché des transferts, le milieu de terrain de 22 ans n’a pas bougé. Alors que personne n’a trouvé son compte dans son potentiel départ de Lyon, Aouar est resté pour ramener son club sur le podium de la Ligue 1 et donc en Ligue des Champions. Désireux de quitter l’OL par la grande porte, l'international français voulait aussi mettre toutes les chances de son côté pour disputer l’Euro 2021 avec les Bleus. En tout cas, Aouar sait qu’il ne vivra pas la saison de trop à Lyon, où il a toujours de grandes ambitions.

« Je suis dans un état d'esprit avec beaucoup de motivation pour faire une bonne saison avec mon club et rattraper les points perdus. On va essayer de faire la plus belle saison et de remettre le club à sa place, c'est-à-dire dans les meilleures places françaises. Un petit regret ? Non, je ne suis pas déçu, bien au contraire je reste chez moi dans mon club de coeur avec mes amis et ma famille, j'ai tous mes repères. Ça me donne encore plus de motivation pour faire une belle saison comme je l'ai dit. On a un groupe de qualité, il y a de très bons joueurs, offensivement notamment avec certaines arrivées. Maintenant il va falloir le démontrer sur le terrain un peu plus que lors de ce début de saison. Le PSG ? On a fermé la page du mercato. Je vais surtout me concentrer sur ce que j'ai à faire en club et en sélection », a lancé, en conférence de presse, le milieu offensif, qui va devoir réaliser une grande saison à l’OL pour gagner sa place en équipe de France pour l’Euro, et enfin rejoindre un grand d'Europe ?