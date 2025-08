OL ‍: Merah, le coup de chaud de l'été

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Khalis Merah régale les supporters lyonnais depuis le début de l'été. Le joueur de l'OL a marqué des gros points en mettant en avant des qualités qui font l'unanimité.

C’est la révélation de la préparation à l'OL. Les supporters lyonnais, qui adorent tellement voir des joueurs du centre de formation éclore au plus haut niveau, se désespéraient d’avoir un talent capable de se faire sa place. Le départ de Rayan Cherki, et celui également de Thiago Almada, a permis à Khalis Merah de se montrer. A 18 ans, le milieu de terrain a saisi sa chance et il s’est montré à son avantage à chacune de ses sorties. Pas encore de quoi lui assurer un statut de titulaire en Ligue 1 bien évidemment, mais il est pour le moment dans le groupe de Paulo Fonseca et prend chaque minute comme une opportunité de montrer ses qualités.

Technique et joueur, sans rien lâcher

On a profité du stage en Autriche pour faire signer des photos un peu particulières à nos Gones ✍️😆



Et ce n’est que la première partie 👀 pic.twitter.com/FkjPF7ygxK — Olympique Lyonnais (@OL) August 3, 2025

Le Franco-Algérien a pu ainsi étaler sa facilité à jouer entre les lignes, à percuter et à essayer de trouver la solution offensive. Des promesses déjà aperçues l’an dernier, que ce soit en U19 Nationaux ou en National 3. A cette occasion, L’Equipe souligne que Merah s’appuie sur deux de ses points forts : la qualité technique mais aussi un état d’esprit qui l’empêche de lâcher le moindre ballon, mais aussi qui lui permet de vouloir faire jouer les autres, ce qui n’est toujours commun à cet âge.

Une envie qui a marqué Paulo Fonseca, qui ne voit pas de raisons de ne pas continuer à lui donner sa chance tant qu’il s’affichera à ce niveau. Bien évidemment, les joueurs plus expérimentés vont monter en puissance et les recrues vont arriver, mais Khalis Merah possède un nouveau protecteur en la personne de Corentin Tolisso, qui l’a pris sous son aile. Et cela peut compter dans le développement d’un joueur encore frêle, et qui sait que sa qualité technique peut apporter à un moment dans la saison de l’OL.