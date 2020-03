OL : Memphis qui prolonge, Aulas y croit à fond

Dans : OL.

Les dirigeants lyonnais profitent de cette trêve forcée au coeur de la saison de football pour faire le point sur la situation contractuelle de chacun. La donne semble plutôt claire.

Si jamais le football devait reprendre ses droits au mois de juin ou après, l’été pourrait être bouillant. Entre le terrain qui parlera et les transferts qui pourront être en roue libre, il n’y aura pas forcément beaucoup de temps pour discuter des prolongations de contrat. C’est pourquoi l’OL n’a pour le moment qu’une ambition : avancer sur la prolongation de Memphis Depay. C’est considéré, selon Foot Mercato, comme la seule priorité de l’OL à l’heure actuelle dans ce domaine, et la confiance serait de mise. Le Néerlandais a encore un an et demi de contrat, mais sa blessure a quelque peu coupé son élan.

Exemplaire dans sa rage de vaincre, l’ancien de Manchester United possède quelques touches, notamment en Italie. Il serait en position de force pour partir en fin de saison, et c’est pourquoi JMA fait tout pour le conserver sur le long terme. Sa valeur marchande risque en effet de lourdement chuter si jamais aucun accord n’était trouvé, et c’est bien ce qui inquiète l’OL. Si les dirigeants lyonnais sont prêts à consentir des efforts, c’est bien pour Memphis Depay uniquement. Car le média sportif précise que, en ce qui concerne des joueurs comme Marcelo, Marçal ou Tete, aucune offre n’est en cours pour prolonger l’aventure de ces défenseurs plutôt décevants depuis leur arrivée.