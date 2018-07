OL : Memphis, Ndombele, Fekir, trois départs possible au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais est actuellement en pleine préparation estivale, mais Bruno Genesio connaît la règle, il est possible, et même très probable, que plusieurs joueurs de son effectif actuel partent dans les prochaines semaines. Dans Le Progrès, on apprend ainsi qu'outre Marcelo, visiblement tenté par l'offre de West Ham, qui est prêt à lâcher un gros salaire, d'autres joueurs s'interrogent actuellement sur leur avenir à l'OL lors de ce marché des transferts.

Et cela peut évidemment impacter le club de Jean-Michel Aulas. « Les rumeurs de départ de Tanguy Ndombele s’intensifient. Alors que Memphis, très à l’écart du groupe, peu causant, a peut-être d’autres projets en tête que celui de rester à l’OL. Le cas Nabil Fekir viendra après. Si le séjour suisse se déroule à merveille, le mercato a tendance à s’y inviter comme un vilain démon ayant serpenté à travers les montagnes pour déloger la retraite lyonnaise. Il n’y a pas encore péril en la demeure, mais quand les bruits reviennent avec insistance, les alarmes s’activent », écrit le quotidien régional, dont l'envoyé spécial côtoie le groupe lyonnais depuis le début de la préparation. Reste à savoir aussi qui seront les joueurs susceptibles de compenser ces éventuels départ de l'OL.