OL : Aulas ne lâche pas une miette, la Lazio s'étouffe

Dans : OL.

A la recherche d’un joueur offensif afin de bien figurer en Ligue des Champions la saison prochaine, la Lazio Rome rêve de piocher à l’OL en recrutant Memphis Depay.

Ces dernières semaines, la presse italienne a relayé à plusieurs reprises l’intérêt du club romain pour l’international néerlandais. Mais l’opération ne sera pas simple à boucler pour la Lazio en raison des exigences très importantes de Jean-Michel Aulas. Selon les informations récoltées par la Gazzetta dello Sport, l’actuel dauphin de la Juventus Turin en Série A pourrait rapidement renoncer à la signature de Memphis Depay, pour la simple et bonne raison que l’OL réclame 50 ME cash pour vendre son capitaine, dont le contrat expirera en juin 2021.

Une somme « dingue » selon le média spécialisé Citta Celeste, qui relate l’actualité de la Lazio Rome et qui ne semble pas comprendre comment Jean-Michel Aulas peut exiger un tel prix pour un joueur gravement blessé et dont le contrat prend fin dans 12 mois. Reste que la Lazio n’a pas encore définitivement dit adieu à Memphis Depay, le média romain précisant que l’appauvrissement de la Ligue 1 en raison de la crise du coronavirus pourrait inciter l’Olympique Lyonnais à vendre Memphis Depay plutôt que de le prolonger. Reste à voir si cette crise aux conséquences terribles pour l’économie du football français est susceptible de pousser Jean-Michel Aulas à revoir ses prétentions à la baisse. Ce qui est loin d’être une évidence pour le patron de l’OL, dont les finances sont plutôt solides et dont l’envie est clairement de prolonger le contrat de son capitaine. C’est tout du moins ce qu’il avait exprimé dès la blessure du Néerlandais mi-décembre 2019…