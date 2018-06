OL : Memphis et Fekir c'est 130ME au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Depuis quelques jours, le départ de Nabil Fekir semble inéluctable, et même si Liverpool n'a pas encore finalisé le deal avec l'Olympique Lyonnais, les Reds sont chauds comme la braise alors que le Bayern Munich semble être entré plus doucement dans la danse. Parmi les autres joueurs dont la vente a été évoquée, Memphis Depay est lui aussi très souvent cité en Italie, l'attaquant néerlandais de l'OL ayant réalisé une superbe deuxième partie de saison, laquelle a totalement balayé les doutes sur l'ancien joueur de Manchester United.

Ce lundi, l'Observatoire du Football a dévoilé sa dernière étude sur la valeurs des meilleurs joueurs européens à quelques jours de l'ouverture du mercato. Et l'OL place deux joueurs dans le Top 100 continental, à savoir justement Memphis Depay et Nabil Fekir. Le premier, acheté 25ME à Manchester United a désormais une valeur de 69,8ME, une énorme plus-value, tandis que le capitaine de l'Olympique Lyonnais, formé à l'académie chère à Jean-Michel Aulas, vaut lui 61,2ME. Autrement dit, en vendant son duo offensif le club rhodanien peut espérer empocher 130ME. Mais bien évidemment, si le départ de l'international tricolore semble possible, celui de Memphis Depay parait délicat, le président lyonnais étant bien conscient qu'il ne peut pas vendre ses meilleurs joueurs alors que l'OL va jouer la Ligue des champions.