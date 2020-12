OL : Memphis Depay, un transfert en janvier à l'étude !

Dans : OL.

Très attentif au marché des joueurs libres depuis de longues années, la Juventus Turin scrute avec attention la situation de Memphis Depay.

Avec 8 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, le capitaine de l’Olympique Lyonnais a attiré la curiosité de nombreux cadors européens. Et son contrat dans la capitale des Gaules prenant fin au mois de juin prochain, il est clair que Memphis Depay devient une cible sérieuse pour un bon nombre de clubs. Régulièrement cité, le FC Barcelone ne semble pas en mesure de boucler la venue de Memphis Depay au vu de sa situation financière. En revanche, la Juventus Turin a plus de latitude et pourrait en profiter pour passer à l’acte dès le mois de janvier, à en croire les informations obtenues par La Stampa.

Dans son édition du jour, le journal transalpin évoque les excellentes relations entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin, un argument de taille dans l’optique d’un possible transfert de Memphis Depay. Un deal dès le mois de janvier est-il néanmoins envisageable, alors que l’OL est en course pour le titre et que le Néerlandais est un pion indispensable aux yeux de Rudi Garcia ? Visiblement, la Juventus Turin y croit. Et pour satisfaire toutes les parties, la Vieille Dame est de nouveau prête à inclure Federico Bernardeschi dans la balance. L’OL est intéressé par le joueur, et était tout proche de le récupérer en janvier dernier dans le cadre du transfert d’Houssem Aouar. En revanche, l’international italien avait refusé de rejoindre Lyon, ce qui avait fait capoter toute l’opération. En sera-t-il de même cet hiver avec Memphis Depay ? Pour l’heure, difficile de le savoir. Mais une chose est certaine, l’Olympique Lyonnais sera bien attaqué pour son charismatique capitaine dès le mois de janvier…