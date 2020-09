OL : Memphis Depay sur le départ, Bruno Cheyrou répond

Dans : OL.

Après avoir repoussé certaines échéances, l’Olympique Lyonnais s’attend à vivre une fin de mercato plutôt compliquée dans le sens des départs.

Malgré son très joli parcours en Ligue des Champions, avec une défaite en demi-finales contre le Bayern Munich suite à des exploits contre la Juventus et Manchester City, le club rhodanien ne jouera pas la Coupe d’Europe cette saison. À cause de ce manque continental, l’OL pourrait perdre certains de ses cadres, comme Houssem Aouar, Memphis Depay ou Moussa Dembélé. Et désormais, même un joueur comme Jeff Reine-Adélaïde, sur lequel Rudi Garcia compte pour la saison à venir, a lui aussi envie de plier bagage. Des mauvais présages qui n'affolent toutefois pas Bruno Cheyrou.

« On va être attentif au marché… Mais Memphis Depay est le capitaine, il a marqué un triplé le week-end dernier, c’est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, donc forcément, tout le monde aimerait le garder ici. Maintenant, c’est le marché qui décidera. Par rapport à certaines situations, on sera obligé d’écouter et d’être attentif. Mais le but, c’est d’avoir l’équipe la plus compétitive possible. On n’aura pas de Coupe d’Europe, et ce sera peut-être un mal pour un bien. On aura que le championnat en objectif, et on va essayer de finir le plus haut possible avec une Ligue des Champions. Car après avoir joué une demi-finale, on veut rejouer cette compétition le plus vite possible. On veut avoir les meilleurs joueurs possibles, avec un groupe un peu plus restreint. Le cas Reine-Adélaïde ? Ce dossier dépasse un peu mon rôle. C’est Juninho et le coach qui vont pouvoir gérer cette situation. Maintenant, il est parfois légitime de voir qu’un joueur a envie de jouer plus. Ça arrive dans beaucoup de clubs. Il n’y a rien de dramatique. Jeff est un joueur exceptionnel et il va beaucoup nous apporter cette saison. Je pense que Juni et Rudi vont gérer au mieux cette situation », a lancé, sur Téléfoot, le responsable de la cellule de recrutement de l’OL, qui se tient prêt à compenser les éventuels départs majeurs avec des recrues plus ou moins importantes lors de ce mercato estival.