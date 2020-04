OL : Memphis Depay sort ses griffes, ce sujet l'agace

Dans : OL.

Critiqué suite à la publication d’une photo avec un ligre, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay a répondu à ses détracteurs avec autorité.

Habitué aux critiques, Memphis Depay n’est pas du genre à s’emporter. L’international néerlandais préfère se boucher les oreilles et laisser ses détracteurs parler dans le vent. Mais cette fois, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a craqué après la polémique du ligre. Rappelons que l’ancien joueur de Manchester United s’était pris en photo avec le félin, fruit du croisement entre un lion et un tigre. De quoi provoquer l’indignation de défenseurs des animaux qui avaient demandé à Memphis Depay de supprimer les images. Manifestement, le Gone n’a pas suivi ces consignes, lui qui a sèchement répondu aux commentaires dans un live sur Instagram.

La réponse sèche de Depay

« Pour ceux qui ne connaissent pas les faits, taisez-vous, a réagi le Lyonnais. Les ligres ne sont même pas des animaux sauvages. Ils ne sont pas nés dans la nature, mais ont été créés par l'Homme. Je ne pense pas qu'ils survivraient, même à l'état sauvage. Ce n’est pas le mien. Tout est possible à Dubaï. Je sais que beaucoup de personnes ont des zoos privés. Ce n’est pas que je cautionne tout ce qu’il se passe, mais si vous allez au zoo, c’est la même chose. » Un sujet apparemment sensible pour Memphis Depay, notamment connu pour son énorme lion tatoué dans le dos.