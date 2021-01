OL : Memphis Depay reste à Lyon, Aulas jubile

Dans : OL.

En fin de contrat en juin prochain du côté de l’OL et donc libre de s'engager dans n’importe quel club dès ce mois de janvier, Memphis Depay va rester à Lyon cet hiver.

Petit à petit, l'international néerlandais est en train d’écrire sa légende chez les Gones. Mercredi, en marquant un doublé lors de la victoire de l’OL contre le MHSC en L1 (3-2), le joueur de 26 ans a atteint la barre des 64 buts sous le maillot lyonnais. Après avoir dépassé Alain Caveglia (63), Memphis Depay rêve maintenant de doubler Karim Benzema (67). Une mission qui sera possible puisque selon L’Equipe, l’ancien attaquant de Manchester United a décidé d’aller jusqu’au bout de son contrat à l’OL. « La perspective de jouer le titre avec l'OL, pour sa quatrième et dernière saison dans le Rhône, combinée à la possibilité de s'engager libre où il le souhaite pour le 1er juillet, grosse prime à la signature à la clé, le séduit davantage qu'un hypothétique départ cet hiver », peut-on lire dans le quotidien sportif.

Toujours pisté par le Barça sur le mercato, Depay pourrait finir sa course en Catalogne l’été prochain, sachant qu’il a refusé les propositions de prolongation de Jean-Michel Aulas. Un président très protecteur envers sa star. Puisque dans la foulée de la publication de cet article sur Depay, JMA a réagi sur les réseaux sociaux. « Ce serait bien de laisser en paix Memphis, un capitaine exemplaire. Après la demi-finale de Ligue des Champions, il peut emmener l’OL très haut cette année. Il sera toujours chez lui à l’OL ! », a lancé le président de Lyon, qui espère que Depay quittera le Groupama Stadium avec un trophée en poche. Et c’est en tout cas possible puisque l’OL est actuellement en tête de la L1 avec trois points d’avance sur le PSG et le LOSC.