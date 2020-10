OL : Memphis Depay remplaçant contre l’OM ? Rudi Garcia se justifie

Dans : OL.

Ce dimanche soir, pour l’Olympico entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia a pondu un onze de départ assez surprenant. Au niveau du système de jeu d’abord.

Après le 3-5-2, le 4-3-3 était attendu par tout le monde du côté du club rhodanien. Mais au final, Lyon affronte Marseille dans un 4-2-3-1. Et alors que Dembélé, Depay ou Guimaraes étaient attendus comme des titulaires, l’entraîneur des Gones a finalement aligné Kadewere ou Thiago Mendes. Des choix forts, avec également Bard au poste de latéral gauche derrière Cornet. Si cette composition d’équipe a surpris tous les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux, Garcia, lui, s’est justifié en utilisant un peu le mercato comme excuse.

« J'ai choisi ma composition d’équipe en fonction de l'état de forme et de ce qu'il peut encore se passer lundi. Je peux faire confiance à ceux qui sont sûrs d'être là, et c'est le cas d'Houssem Aouar par exemple. Je suis très heureux de pouvoir compter sur lui cette saison. Depuis le début de saison, je suis content d’avoir cinq changements pour pouvoir changer la moitié de mon équipe. Je ne vais pas me gêner pour le refaire. On veut faire un résultat à 16, les remplaçants seront donc très importants, et Memphis en particulier. Depay sur le départ ? Cela veut dire que j'ai un peu l'habitude et que le mercato ferme lundi à minuit. On verra mardi matin… », a lancé Garcia sur Téléfoot. Une déclaration qui va relancer le débat autour de l’avenir de Memphis Depay, encore à l’OL, mais toujours pisté par le Barça de Ronald Koeman en cette fin de mercato...