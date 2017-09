OL : Memphis Depay peut-il faire virer Bruno Genesio ?

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio a pris une décision forte le week-end dernier en se privant volontairement de l’une des têtes d’affiche du club à l’occasion du match face à Dijon.

Memphis Depay n’a même pas été retenu dans le groupe, et le Néerlandais n’était ni blessé ni suspendu. Le coach lyonnais a ainsi envoyé un message fort en se privant de l’ancien joueur du PSV Eindhoven et de Manchester United, lui indiquant qu’il le voulait plus impliqué, plus fort et plus collectif pour les semaines à venir. Un message qui a été compris par le joueur, qui a fait savoir via les réseaux sociaux qu’il était motivé à tout donner pour s’améliorer, mais qui fait tousser en interne. Selon SFR Sport, cette mise à l’écart a beaucoup étonné au sein de la direction lyonnaise, pour qui il n’est pas concevable de mettre brutalement de côté un joueur recruté aussi cher il y a quelques mois de cela.

Lors de cette passe d’armes, le staff technique est resté solidaire de son entraineur, expliquant que Memphis Depay pourrait très bien continuer à se retrouver sur le banc tant qu’il ne serait pas meilleur. Selon le média, le « directoire » de l’OL aurait en tout cas fait savoir son point de vue assez fermement, en expliquant que Memphis Depay devait être sur la pelouse. Une ingérence étonnante et qui pourrait brouiller la belle entente Aulas-Genesio si jamais le Néerlandais continuait à être écarté. Cela ne devrait pas être le cas, l’OL enchainant les matchs ces prochains jours, ce qui devrait permettre à l’ailier de récupérer sa place rapidement.