OL : Ejecté du groupe, Memphis Depay joue les philosophes de bistrot

Titulaire indiscutable aux yeux de son entraineur au lancement de la saison, Memphis Depay a réagi à sa mise à l’écart du groupe pour la réception de Dijon. Une décision forte signée Bruno Genesio, qui a souhaité se passer de son ailier néerlandais, peu inspiré et très souvent individualiste. Ce dernier a réagi de manière très philosophique via un post sur Instagram, où il fait le parallèle avec… son pare-brise.

« Il y a une raison pour laquelle le rétroviseur arrière est si petit, et le pare-brise est si grand. Là où vous vous dirigez est plus important que ce qu’il y a derrière vous », a expliqué l’ancien joueur du PSV Eindhoven et de Manchester United. Une manière de faire comprendre que sa mise à l’écart appartenait au passé, et qu’il était désormais concentré sur les prochaines échéances. Une attitude positive qui devrait plaire à son coach, même s’il faudra surtout traduire cela sur le terrain lors des prochains matchs.