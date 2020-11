OL : Memphis Depay ne parle que du Barça, Lyon soupire

Dans : OL.

C’est un coup à vous faire regretter les trêves internationales. A chaque fois que Memphis Depay revient aux Pays-Bas pour y jouer avec son équipe nationale, l’attaquant lyonnais se confie sur son avenir, et cela veut rarement dire de bonnes choses pour l’OL.

Encore une fois, en marge des rencontres qu’il dispute actuellement, l’ancien de Manchester United et du PSV Eindhoven s’est confié sur son futur, et notamment la perspective d’évoluer au FC Barcelone, où il rejoindrait son ancien sélectionneur Ronald Koeman. Sans surprise, Memphis Depay est emballé par cette idée.

« Qui n’aimerait pas signer au Barça ? C’est un top club et il y en a beaucoup dans le monde. Mais c’est l’un des plus grands. Le mercato est fermé donc je ne me focalise pas dessus. Je me concentre pour devenir meilleur et réaliser des prestations qui me rendront meilleur », a livré l’attaquant, qui n’a clairement pas été brillant lors du match face à l’Espagne de ce mercredi soir. Pas de quoi se mettre en valeur face à certains de ses possibles futurs coéquipiers, même si ce n’est pas non plus ça qui va faire changer d’avis le coach barcelonais, plus que tout désireux de le recruter le plus vite possible. L’opération sera-t-elle possible en janvier ? Difficile à dire tant Jean-Michel Aulas est tiraillé par sa volonté de le garder et de ne pas affaiblir son équipe, tout en étant conscient que sa vedette partirait libre en juin s’il ne faisait rien. Seule bonne nouvelle, il n'y a plus de trêve internationale au programme avant 2021, ce qui laissera au moins l'OL tranquille à ce niveau-là.