OL : Memphis Depay envoie un message flou à Aulas

En fin de contrat en juin 2021, Memphis Depay ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, que ce soit à l’Olympique Lyonnais ou ailleurs…

Lors du dernier mercato estival, Memphis Depay a été tout proche d’un départ. Désireux de rejoindre un grand club européen pour retrouver les sommets en Ligue des Champions, une compétition que l’OL ne joue pas cette saison, l'international néerlandais était courtisé par le Barça. Ronald Koeman voulait le recruter, mais Barcelone n’a pas eu les moyens de l’acheter à Lyon. Par conséquent, le capitaine des Gones est resté entre Rhône et Saône. Pour combien de temps encore ? Personne ne le sait, mais sachant que Depay refuse plus ou moins de prolonger son bail à l’OL, où les ambitions ne sont pas à sa hauteur, il vit probablement ses dernières semaines sous le maillot lyonnais. Une tendance qu’il a toutefois refusé de confirmer, préférant faire déjà un petit bilan de son passage à Lyon.

« Pour l’instant, je suis là, et je donne 200 % à chaque match et je veux ramener le club en Champions League. Je suis venu ici pour gagner des trophées, ça n’a pas encore été le cas, mais c’est toujours sur ma liste. Dès mon arrivée, tout le monde m’a accueilli très chaleureusement. Je suis venu ici avec un rêve, une ambition, et j’ai atteint certains de mes objectifs, comme la demi-finale de Champions League. Mon avenir ? Je ne veux pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense qu’on devrait profiter de ma présence ici, et moi, profiter d’être ici. J’adore m’entraîner, j’essaie d’être tous les jours positif... Je regarde certains matchs de C1, d’autres non. C’est très frustrant. Comme je l’ai dit, on doit se concentrer pour atteindre le podium en championnat », a expliqué Depay sur Téléfoot. Potentiellement libre de tout contrat dans sept mois, Memphis pourrait signer dans le club de son choix à partir de janvier. Sauf si l’OL arrive à le convaincre de rester d’ici au début de l’année 2021...