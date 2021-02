OL : Memphis Depay efface Benzema, tremble Fekir !

Dans : OL.

Lors du large succès des Gones face à Strasbourg, Memphis Depay en a profité pour dépasser Karim Benzema au nombre de buts inscrits avec l'OL.

Si la perfection n'existe pas, la journée de l'Olympique Lyonnais s'en rapproche. Rapidement en supériorité numérique après l'expulsion de Thomasson dès la 14e minute, les Gones n'ont pas laissé la moindre chance aux Strasbourgeois (3-0). Grâce à cette victoire, les hommes de Rudi Garcia reprennent la place de leader, en attendant les résultats de Lille (contre Nantes) et du PSG (contre l'OM) ce dimanche. Mais pour que la fête soit la plus belle possible, il fallait que le capitaine Memphis Depay marque cette rencontre de son empreinte : et le capitaine lyonnais ne s'en est pas privé. En inscrivant un doublé, le Néerlandais porte son total à 67 buts marqués sous le maillot de l'OL. Il dépasse donc un certain... Karim Benzema, qui avait inscrit 66 réalisations avant de s'envoler vers la capitale espagnole.

Interrogé à ce sujet, Memphis Depay n'a pas caché son admiration pour la légende du club. « C'est un grand attaquant qui continue de marquer des buts mais je ne veux pas me comparer à lui. Je suis heureux de mes performances et de mes statistiques. Benzema est une inspiration pour moi. C'est un honneur de le dépasser » a répondu l'attaquant. La prochaine cible de l'ancien joueur de Manchester ? Nabil Fekir, 69 buts. En cas de fin de saison en boulet de canon, Memphis pourrait même intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Pour cela, il devra dépasser les 82 buts marqués par Lisandro López. En fin de contrat en juin prochain et annoncé sur le départ, le joueur de 26 ans aura cependant du mal à viser plus haut sur ce prestigieux classement.