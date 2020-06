OL : Memphis Depay amoureux de Lyon, l'info du mercato ?

Dans : OL.

Memphis Depay a envie de connaitre un grand d'Europe, mais il ne partira pas sans avoir une très belle offre. D'autant plus qu'il est conscient de ses chances d'être à l'OL.

Sur le départ cet été, Memphis Depay peut, comme sur le terrain, surprend à tout moment. En effet, les options restent clairement ouvertes à l’heure où le Néerlandais sera libre dans un an. De retour d’une grave blessure, il espère être capable de montrer lors des derniers matchs que son impact dans les grandes rencontres est toujours déterminant. Le but ? S’ouvrir le moyen de retrouver un grand club européen, lui qui n’avait pas réussi à s’imposer à Manchester United après sa formation au PSV Eindhoven. L’OL serait donc trop petit pour Memphis Depay. Pas si sûr que cela selon Le Progrès, pour qui d’autres éléments entrent en ligne de compte, et notamment le statut du Batave à Lyon.

« Le joueur lui, à qui l’on prête des envies d’ailleurs, sait par contre ce qu’il a à Lyon. Il a un statut de star de l’équipe, il est intégré, a enfilé un temps le costume du capitaine, se sent bien dans la ville. Mais il a une carrière à faire… », a livré le journal régional, pour qui Memphis Depay reste conscient de la chance qu’il a d’être à l’OL, avec le plus gros salaire du club, une adoration de la part des supporters, et une volonté farouche de ses dirigeants de lui faire un pont d’or pour le prolonger. Reste à savoir si cela va se concrétiser, et l’absence pour le moment de candidats pour récupérer l’attaquant lyonnais pourrait aussi y aider.