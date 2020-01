OL : Même MacHardy aime Bruno Guimaraes

Dans : OL.

Il n'a pas encore signé à l'Olympique Lyonnais, mais il a déjà droit à de nombreux compliments. Bruno Guimaraes a déjà réalisé un exploit avant de rejoindre la Ligue 1.

Consultant de RMC, Jonatan MacHardy n’est pas réputé pour être tendre, surtout avec l’Olympique Lyonnais. Mais une fois n’est pas coutume, lorsqu’il a été interrogé sur le cas Bruno Guimaraes, il a tout de même reconnu que Jean-Michel Aulas et l’OL avaient probablement fait une bonne pioche s’il se confirme que le milieu de terrain brésilien rejoint le club rhodanien lors de ce mercato hivernal. Pour Jonatan MacHardy, les 25ME probablement dépensés pour recruter Bruno Guimaraes sont un excellent investissement, tant ce joueur est capable de très belles choses.

« J’ai vu jouer Bruno Guimaraes une ou deux fois en Copa Liberardores, c’est un joueur assez imposant physiquement par rapport aux milieux de terrain que Lyon a actuellement. Après, il va falloir qu’il s’habitue à l'intensité de la Ligue 1, et aux duels qui sont peut-être un peu plus rudes que sur son continent. Mais c’est un joueur avec de très belles qualités. Il a une très bonne frappe, il marque un peu. Il est prometteur. Ce n’est pas vraiment une sentinelle. Il peut jouer en 6, il est agressif dans les duels. C’est un joueur prometteur et on va voir ce que cela donne », a expliqué le consultant, qui plus globalement juste très positivement les différentes opérations réalisées par l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato de janvier 2020.