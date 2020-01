OL : Bruno Guimaraes dans le Top 15 des plus gros transferts au Brésil !

Dans : OL.

La probable venue de Bruno Guimaraes à l'Olympique Lyonnais pour 25ME constitue l'un plus gros transferts d'un joueur partant du Brésil.

Même si Jean-Michel Aulas a signé un chèque de 24ME plus des bonus à hauteur de 6ME pour s’offrir Joachim Andersen l’été dernier, l’imminente signature de Bruno Guimaraes à l’OL pour 25ME est très remarquée au Brésil. Car si les joueurs brésiliens voient leur prix exploser lorsqu’ils sont Europe, à l’exemple des 222ME payés par le PSG pour s’offrir Neymar en provenance du FC Barcelone, ils sont nettement moins chers lorsqu’ils quittent l'Amérique du Sud pour l'Europe. Ainsi, Globo Esporte souligne le fait que si Lyon paie 25ME pour le milieu de terrain de l’Athletico Paranaense, alors il s’agira du 12e plus gros transfert de l’histoire pour un club brésilien. Et le média de rappeler ce classement qui met des étoiles, et des billets de banque, dans les yeux.

Les 15 plus grosses ventes des clubs brésiliens

1. Neymar (Santos à Barcelone en 2013 pour 88,4ME)

2. Rodrygo (Santos-Real Madrid en 2017 pour 45ME)

3. Vinicius Junior (Flamengo-Real Madrid en 2018 pour 45ME)

4. Lucas Moura (Sao Paulo-PSG en 2012 pour 43ME)

5. Arthur (Grêmio-Barcelona en 2018 pour 40ME)

6. Lucas Paqueta (Flamengo-Milan en 2018 pour 35ME)

7. Gabriel Jesus (Palmeiras-Man. City en 2016 pour 32,7ME)

8. Oscar (Internacional-Chelsea en 2012 pour 31,9ME)

9. Denilson (Sao Paulo-Betis en 1998 pour 31,5ME)

10. Reinier (Flamengo-Real Madrid en 2020 pour 30ME)

11. Gabigol (Santos-Inter Milan en 2016 pour 29,5ME)

12. Bruno Guimaraes (Athletico-Lyon en 2020 pour 25ME)

13. Bernard (Atlético-MG-Shakhtar en 2013 pour 25ME)

14. Robinho (Santos-Real Madrid en 2005 pour 24,ME)

15. Pato (Internacional-Milan en 2007 pour 22ME)