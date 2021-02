OL : Maurice vs Lyon, duel inévitable au mercato ?

Dans : OL.

L’été dernier, la séparation a été houleuse entre l’Olympique Lyonnais et Florian Maurice, qui a rejoint le Stade Rennais où il officie en qualité de directeur sportif.

Ancien patron de la cellule de recrutement de l’OL, Florian Maurice pourrait bien se retrouver en concurrence avec le club rhodanien lors du prochain mercato. Et pour cause, le journal AS dévoile que l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sont très intéressés par le profil de Kang-in Lee, le milieu offensif du FC Valence. Ce nom n’est pas inconnu aux suiveurs attentifs des rumeurs de mercato puisque le Coréen de 20 ans avait été associé à l’Olympique de Marseille il y a quelques mois. Mais le club phocéen a finalement fait le choix de foncer sur Luis Henrique au poste d’ailier.

Capable d’évoluer sur les côtés mais également en n°10, Kang-in Lee est dans les petits papiers de l’OL et du Stade Rennais… mais pas seulement. Le média espagnol croit savoir que Nice et Monaco suivent également l’évolution du joueur avec la plus grande attention. Jugé comme très prometteur, Kang-in Lee peine toutefois à se montrer décisif, ce qui bloque certainement ses différents prétendants à travers l’Europe. Utilisé à 19 reprises toutes compétitions confondues par Javi Gracia, il n’a été décisif qu’à cinq reprises (un but, quatre passes décisives). Léger pour prétendre à une place de titulaire chez un cador de Ligue 1 qui aspire à briller en Ligue des Champions, comme c’est le cas de l’OL par exemple. Sous contrat avec le FC Valence jusqu’en juin 2022, il ne sera pas retenu par le club espagnol, qui souhaite impérativement récupérer une indemnité de transfert et qui ne prendra donc pas le risque de le voir filer libre dans un an et demi.