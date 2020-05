OM : Stylo à la main, Lee Kang-In est prêt à signer !

Dans : OM.

Ces dernières heures, le nom de Lee Kang-In est massivement associé à l’OM, qui piste le Coréen de Valence afin de renforcer son secteur offensif.

Selon les informations de L’Equipe, Andoni Zubizarreta est très intéressé par la perspective de récupérer ce jeune milieu offensif de 19 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une solution qui pourrait aussi bien convaincre le joueur que le FC Valence selon l’entourage de Lee Kang-In, très ouvert à une aventure du côté de l’Olympique de Marseille. C’est tout du moins ce qu’à clairement laisser entendre l’un des proches du milieu offensif coréen dans une interview accordée au Phocéen.

« Pour le moment, Kang-In attend de reprendre l'entraînement avec Valence la semaine prochaine. De notre côté, nous sommes en contact avec plusieurs clubs, dont certains en France, mais la situation n'a pas encore avancé. Nous parlons avec tout le monde, y compris en Allemagne et en Angleterre, mais le championnat de France serait effectivement une très bonne chose pour Kang-In. Tout le monde le connait en Ligue 1, car il a été MVP de la dernière coupe du monde U20. Je ne peux pas vous dire s'il y a des discussions avec Marseille, mais c'est un très grand club et ce serait formidable pour le joueur. Ce que je peux vous dire, c'est que Valence serait certainement intéressé pour un prêt. Après, il faut savoir si Marseille est aussi intéressé par cette possibilité. En tout cas pour Kang-In, l'OM, ce serait parfait » a indiqué un membre de l’entourage proche du milieu offensif du FC Valence. Reste maintenant à voir si le club espagnol et l’OM parviendront à se mettre d’accord autour d’un prêt avec option d’achat de celui qui a été utilisé près de 20 fois par Albert Celades cette saison.