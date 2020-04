OL : Maurice est l'égal de Luis Campos, Lyon perd gros !

Dans : OL.

Sauf improbable retournement de situation, l’Olympique Lyonnais va perdre le patron de sa cellule de recrutement, Florian Maurice.

Selon les informations divulguées lundi par le journal L’Equipe, le dirigeant lyonnais a accepté la proposition du Stade Rennais, qui lui offre sur un plateau le rôle de directeur sportif. Une nouvelle terrible pour l’Olympique Lyonnais, qui se réserve le droit d’attaquer le club breton en justice pour « concurrence déloyale », de source belge. La frustration est énorme dans les rangs de l’Olympique Lyonnais et selon l’agent sportif Laurent Schmitt, elle est tout-à-fait légitime. Selon lui, l’OL perd un recruteur de stature internationale, comparable à la référence ultime Luis Campos.

« Avec Campos, c'est le meilleur recruteur de l'Hexagone. Au-delà du travail qu'il abat, son œil, son honnêteté et intégrité lui ont permis de tisser un énorme réseau » explique à Eurosport l’agent, qui rappelle que c’est grâce à Florian Maurice que l’Olympique Lyonnais a réalisé d’énormes plus-values avec les transferts de Ferland Mendy, de Tanguy Ndombele mais également de Lucas Tousart. Collaborateur de Florian Maurice durant plusieurs années à Lyon, Bruno Genesio est également dithyrambique au sujet de l’ancien attaquant de l’OM et du PSG.

« Durant mes trois ans et demi sur le banc, je pense qu'on a plutôt bien réussi notre mission. Flo a une part prépondérante dans ce succès. Quand on fait 50% de réussite dans le recrutement, c'est déjà beaucoup. Lui est largement au-dessus. Il a participé à la réussite sportive mais il a aussi permis au club d'être en grande forme économiquement. Flo, c'est un travailleur énorme. Il arrive à 8h, il repart à 20h quand il est à Lyon. Mais il est souvent loin de Lyon pour voir les matches et il ne s'économise pas. Je me suis même fait du souci pour lui parfois. Mais c'est capital parce que la force d'un recruteur, c'est d'aller voir les matches. Aller sur place, voir de ses yeux le comportement du joueur, c'est irremplaçable » a détaillé l’ancien entraîneur de Lyon. Des témoignages qui confirment que l’Olympique Lyonnais perd très gros avec le départ de Florian Maurice pour Rennes…